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    Бибрас Натхо не полетел с ЦСКА на матч с «Тереком»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, который успел вернуться в строй после травмы, не полетел с армейцами в Грозный на матч с «Тереком».

    Полностью заявка москвичей выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин, Марио Фернандес.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Роман Еременко, Александр Цауня, Александр Головин.

    Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.10.2015 17:21
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    Комментарии (3)
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    mondm
    1445711351
    Пусть поправляется
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    ФК Зенит всея Руси
    1445714126
    Здоровья.
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    ologreds
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