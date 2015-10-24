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    Вида: «Надеемся, что нас не выгонят из Лиги чемпионов»

    Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида прокомментировал ситуацию с избиением английских болельщиков во время матча третьего тура Лиги чемпионов против «Челси».

    «Честно говоря, я не видел, что там произошло на трибунах. Безусловно, мы очень переживаем по этому поводу и осуждаем подобные поступки. Надеемся, что нас не выгонят из-за этого из Лиги чемпионов и не снимут очки. Болельщики должны понимать, что их действия на трибунах могут повлиять на команду, и не поддаваться на провокации», – заявил Вида.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.10.2015 16:12
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    Комментарии (4)
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    Zeff
    1445694359
    Очки обязательно снять надо бы.
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    астраханец
    1445698416
    Нормальные люди тоже надеятся, что не снимут очки и не исключат
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    MichelWB
    1445849539
    Наказывать команду и адекатных болельщтков из-за десятка дебилов и моральных уродов, по моему не правильно. Но если клуб поддерживает ультрас, что подтверждается словами Вице-президента киевского «Динамо» Алексей Семененко: "С ультрас мы нормально работаем, даже не работаем — мы их поддерживаем". То исключение клуба из Лиги чемпионов за такие вещи, это минимум. Я бы за такое лет на 5 бы отлучал клуб (любой, не обязательно Динамо Киев) от еврокубков.
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    ologreds
    1694996935
    numo446362
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