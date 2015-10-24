Вида: «Надеемся, что нас не выгонят из Лиги чемпионов»

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида прокомментировал ситуацию с избиением английских болельщиков во время матча третьего тура Лиги чемпионов против «Челси».

«Честно говоря, я не видел, что там произошло на трибунах. Безусловно, мы очень переживаем по этому поводу и осуждаем подобные поступки. Надеемся, что нас не выгонят из-за этого из Лиги чемпионов и не снимут очки. Болельщики должны понимать, что их действия на трибунах могут повлиять на команду, и не поддаваться на провокации», – заявил Вида.