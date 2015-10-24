«Вест Хэм» – «Челси». Смотреть онлайн

«Вест Хэм» под руководством Славена Билича в этом сезоне стал настоящим открытием чемпионата и грозой авторитетов.»Молотобойцы» обыграли в гостях «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» и к матчу с «Челси» подошли, опережая соперника на шесть очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 17:00 мск.