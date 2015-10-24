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    • Чухлов: «Сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери»

    Чухлов: «Сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери»

    Известный в прошлом нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что ЦСКА не сможет победить «Терек» в гостевом матче 13-го тура РФПЛ.

    «Армейцы в предыдущем туре еле-еле «Урал» обыграли, спаслись, можно сказать. Да, у них есть просто сумасшедшая парочка форвардов в атаке – Думбия и Муса, но по самой игре армейцы не выглядели даже лучше екатеринбуржцев. И с Манчестером сыграли отнюдь не на уровне, впрочем, как и сами манкунианцы в Химках. Так что чувствую: ЦСКА уже стоит на рубеже спада в игре – сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери», – предполагает Чухлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.10.2015 11:00
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    Комментарии (16)
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    amg063
    1445675250
    Да-да, с МЮ вничью сыграли, а тереку возьмут и проиграют сейчас, конечно
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    GM
    1445677549
    Ванга наванговала, Чухов начухал
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    RMden
    1445680885
    Спад может быть у любой команды,но я уверен на 100% ''кони''себя покажут с лучшей стороны!!
    Ответить
    KosSidFCZP
    1445685025
    нельзя всегда выигрывать,будут проигрывать и мы станем чемпионами!
    Ответить
    Вомбат
    1445685531
    У ЦСКА спад просматривался в двух последних матчах, но то ли они еще не достигли дна, то ли Слуцкий научился с этим справляться, так или иначе этот спад нынче не выглядит таким тяжелым как бывало. Думаю, что Тереку ЦСКА не проиграет.
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    Витус Беринг
    1445686127
    Боря не похмелился ?
    Ответить
    CSKA-39-
    1445690572
    Что? Спаслись? Он что там бухой? В конце матча мы могли еще треху отгрузить, шансов не было у Урала!
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    prtcs
    1445694811
    Не дождешся.
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    астраханец
    1445698941
    этот Чухлов Слуцкого не знает. ЛВС перед фаворитом группы ЛЧ всегда экономит силы. Да и с МЮ второй тайм армейцы играли на удержание, лишь бы очко взять и не устать. Так что уверенного набора очков Тереку пока не видать, попотеть придется оооочень сильно
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    ologreds
    1694996936
    numo446335
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