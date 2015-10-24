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    • Кандидат в президенты ФИФА: «Необходимо уменьшить доминирование Европы в организации»

    Кандидат в президенты ФИФА: «Необходимо уменьшить доминирование Европы в организации»

    Бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго Дэвид Нахид, который подал документы на участие в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), заявил, что намерен положить конец доминированию европейских представителей в организации.

    «В настоящий момент в организации доминирует Европа. Я считаю, что необходимо увеличить вовлеченность в деятельность ФИФА других участников мирового футбола до 85%. Если я возглавлю ФИФА, то эта проблема будет решена.

    Мой приоритет – справедливость. Я буду беспристрастно бороться с любыми нарушениями. Я не принц со всеми вытекающими преимуществами. Зато у меня за плечами – 27 лет карьеры на разных уровнях», – сказал Нахид.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2015 08:38
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