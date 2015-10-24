Бывший селекционер «Асмарала»: «Бесков не разглядел талант Семака»

Алексей Цыганюк был селекционером московского «Асмарала» – одного из первых частных клубов России, владельцем которого был бизнесмен Хуссам Аль-Халиди. В интервью Цыганюк рассказал о том, как начиналась карьера одного из самых известных футболистов России, а ныне тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Я тогда много ездил по Украине, подыскивая игроков, и в футбольной школе Луганска наткнулся на Сергея Семака – он был очень щуплый, но мне понравилась его работоспособность и работа головой. Я уговорил Аль-Халиди, чтобы луганскую школу, точнее их команду 16-летних, пригласили в Москву на пару товарищеских встреч – нужно было только оплатить им дорогу. Аль-Халиди оплатил, и луганские ребята сыграли здесь с дублем «Асмарала». Я звал Бескова посмотреть на Семака, на что он сказал: «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой». – «Я отвечаю, что он вам понравится». В итоге Бесков отправил просматривать Семака своего помощника и зятя Владимира Федотова.

– А он?

– Федотов посмотрел и заключил: «Леш, а в нем есть что-то интересное». Луганская команда уехала из Москвы вместе с Семаком, но я записал его телефон и вскоре позвонил отцу: выяснилось, что у Сергея пять братьев и все – примерно того же роста, а отец еще ниже. Жили в деревне в ста километрах от Луганска. Родители не отпускали Сергея в «Асмарал», но он решительный и смелый парень, поэтому никого не послушал и все равно поехал в Москву. Семак стал здесь тренироваться, но Бескову не понравилось, что я так настойчиво предлагал ему Семака, и, когда обсуждали финансовый вопрос, где поселить приезжих ребят, Бесков включил Семака в список на отчисление.

– Вы опять его отстояли?

– Да, Семак пришел в мой кабинет на стадионе «Красная Пресня»: «Меня домой отправляют!» Я пошел в офис Аль-Халиди, сидевшего на набережной в высотном здании, но тот только повторил за Бесковым: «Господин Цыганюк, Семак что-то маленький – вы считаете, что он будет играть?» – «Уверен на сто процентов». – «Что ж. Я вам верю». Аль-Халиди позвонил Бескову: «Знаете, а мне очень нравится этот мальчик из Луганска». Дед (Бесков) был хитрый, сразу все понял и сказал: «А, ну все ясно – Цыганюк у вас сидит. Я считаю, что Семак нам не подойдет». – «А я прошу его оставить», – сказал Аль-Халиди и бросил трубку. Бесков с тех пор стал косо на меня смотреть.

Семак мне, кстати, звонит из Санкт-Петербурга, поздравляет с праздниками, деньги присылает. Ты знаешь, футболисты особо долго не бывают благодарны, но Семак в этом плане молодец. До сих пор помнит, что его судьбу решил я.