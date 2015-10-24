Фонтанельо: «Дзюба – лучший форвард РФПЛ»

Защитник «Урала» Пабло Фонтанельо сравнил уровни чемпионатов России и Украины, где аргентинец играл в составе «Черноморца», а также сказал, что считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим форвардом РФПЛ.

«Средний уровень команд в РФПЛ очень высокий. Если в Украине за чемпионство борются две-три команды, то в России на титул могут претендовать сразу шесть-семь клубов. А клубы со «дна» турнирной таблицы могут отобрать очки абсолютно у любого соперника, это было хорошо заметно в концовке прошлого сезона.

Кто лучший нападающий в РФПЛ? Конечно, это форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он очень сильный и техничный нападающий, для своего роста довольно координированный. Довольно сложно выиграть у него единоборство на втором этаже. Думаю, для любого защитника Дзюба не подарок», – сказал Фонтанельо.