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    Фонтанельо: «Дзюба – лучший форвард РФПЛ»

    Защитник «Урала» Пабло Фонтанельо сравнил уровни чемпионатов России и Украины, где аргентинец играл в составе «Черноморца», а также сказал, что считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим форвардом РФПЛ.

    «Средний уровень команд в РФПЛ очень высокий. Если в Украине за чемпионство борются две-три команды, то в России на титул могут претендовать сразу шесть-семь клубов. А клубы со «дна» турнирной таблицы могут отобрать очки абсолютно у любого соперника, это было хорошо заметно в концовке прошлого сезона.

    Кто лучший нападающий в РФПЛ? Конечно, это форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он очень сильный и техничный нападающий, для своего роста довольно координированный. Довольно сложно выиграть у него единоборство на втором этаже. Думаю, для любого защитника Дзюба не подарок», – сказал Фонтанельо.

    Источник: Eurofootball

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    24.10.2015 07:18
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    Комментарии (5)
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    Добрый Бобер
    1445663026
    Никогда Дзюба техничным не был.
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    Titan Nsk
    1445665479
    Неуклюж для форварта
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    CSKA №1
    1445667670
    Думбия лучший форвард!
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    Бан
    1445676106
    Если Дзюба техничный и координированный для своего роста, то Ибрагимович - Господь Бог.
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    ologreds
    1694996938
    numo446307
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