Пеллегрини: «Для кого-то победа в дерби может быть важнее титула»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями от матча десятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Это важные три очка, и я всегда говорю, что в таких играх разыгрываются шесть очков, потому что мы играем с командой, которая нас преследует. Но этот матч не станет решающим в борьбе за титул», – считает Пеллегрини.

По мнению чилийца, для некоторых болельщиков победа в дерби может быть важнее завоевания титула.

«Возможно, самое важное – это выиграть титул, но для некоторых людей победа над командой из своего города или какой-то другой конкретной командой может быть важнее. Для меня же самое важное – это показать, что ты лучший».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье 25 октября.