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    • Пеллегрини: «Для кого-то победа в дерби может быть важнее титула»

    Пеллегрини: «Для кого-то победа в дерби может быть важнее титула»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями от матча десятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Это важные три очка, и я всегда говорю, что в таких играх разыгрываются шесть очков, потому что мы играем с командой, которая нас преследует. Но этот матч не станет решающим в борьбе за титул», – считает Пеллегрини.

    По мнению чилийца, для некоторых болельщиков победа в дерби может быть важнее завоевания титула.

    «Возможно, самое важное – это выиграть титул, но для некоторых людей победа над командой из своего города или какой-то другой конкретной командой может быть важнее. Для меня же самое важное – это показать, что ты лучший».

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье 25 октября.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 23:05
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1445671844
    в матче с Севильей показал так показал))
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    ologreds
    1694996938
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