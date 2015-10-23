МВД Украины открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в Киеве

Главное управление МВД Украины в Киеве открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Челси» (0:0).

Напомним, ранее в британских СМИ была опубликована видеозапись, на которой фанаты «Динамо» избивают четырех темнокожих болельщиков. На основании появившейся в Интернете информации и было открыто это дело, поскольку от потерпевших никаких заявлений не последовало. Предварительно инцидент квалифицируется как хулиганство, и виновным грозит от четырех лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении «Динамо» УЕФА открыл дисциплинарное дело сразу по трем статьям: беспорядки на трибунах, расистское поведение болельщиков и блокирование проходов на стадионе. Решение по этому делу ожидается 27 октября.