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    • МВД Украины открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в Киеве

    МВД Украины открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в Киеве

    Главное управление МВД Украины в Киеве открыло дело по факту избиения иностранных болельщиков в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Челси» (0:0).

    Напомним, ранее в британских СМИ была опубликована видеозапись, на которой фанаты «Динамо» избивают четырех темнокожих болельщиков. На основании появившейся в Интернете информации и было открыто это дело, поскольку от потерпевших никаких заявлений не последовало. Предварительно инцидент квалифицируется как хулиганство, и виновным грозит от четырех лет лишения свободы.

    Кроме того, в отношении «Динамо» УЕФА открыл дисциплинарное дело сразу по трем статьям: беспорядки на трибунах, расистское поведение болельщиков и блокирование проходов на стадионе. Решение по этому делу ожидается 27 октября.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2015 20:27
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