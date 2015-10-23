Коста: «Есть люди, которые меня преследуют»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал отношение к себе со стороны футбольной общественности Англии.

«Думаю, Суарес уехал из Англии из-за того, как с ним тут обращались. Его сделали плохим парнем. Очевидно, что теперь его место занял я и что есть люди, которые меня преследуют. Если ты делаешь что-то плохое, и это попадает в газеты, то это нормально. Но если за тобой следят постоянно и ты все время в заголовках, то это нечестно. Я надеюсь, что все это мне только кажется и за мной никто не следит на самом деле», – говорит Коста.