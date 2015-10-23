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    • УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотив» – «Бешикташ»

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотив» – «Бешикташ»

    После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Бешикташем» УЕФА начал расследовать дисциплинарное дело, связанное с событиями, произошедшими в ходе матча. Московский клуб обвиняют в появлении на поле посторонних лиц, турецкий – в бросании болельщиками пиротехники и посторонних предметов, а также в беспорядках на трибунах. Дело будет рассмотрено 27 октября.

    Напомним, ранее «Локомотив» был наказан за оскорбительное поведение болельщиков частичным закрытием фанатской трибуны на матч с «Бешикташем».

    Источник: УЕФА

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    23.10.2015 18:50
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