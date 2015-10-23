Маротта: «Куадрадо хочет остаться в «Ювентусе»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что арендованный у «Челси» колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо хотел бы остаться в Турине.

«У нас нет права выкупа игрока. Мы обсудим с клубом будущее игрока, когда придет подходящее время, но ситуация такова, что шанс добиться соглашения очень неплохой. Куадрадо счастлив здесь и хотел бы связать с нами свое будущее», – подчеркнул Маротта.

В текущем сезоне колумбийский хавбек сделал 1 голевую передачу в десяти матчах за действующих чемпионов Италии.