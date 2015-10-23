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    Маротта: «Куадрадо хочет остаться в «Ювентусе»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что арендованный у «Челси» колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо хотел бы остаться в Турине.

    «У нас нет права выкупа игрока. Мы обсудим с клубом будущее игрока, когда придет подходящее время, но ситуация такова, что шанс добиться соглашения очень неплохой. Куадрадо счастлив здесь и хотел бы связать с нами свое будущее», – подчеркнул Маротта.

    В текущем сезоне колумбийский хавбек сделал 1 голевую передачу в десяти матчах за действующих чемпионов Италии.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2015 17:03
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    Комментарии (2)
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    Было бы неплохо.
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