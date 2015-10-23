«Райо Вальекано» – «Эспаньол». Смотреть онлайн

В сегодняшнем матче девятого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» будет принимать на своем поле «Эспаньол», который пытается зацепиться за зону Лиги Европы. Отставание составляет всего очко, но конкуренция в середине таблицы очень плотная.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Райо Вальекано» – «Эспаньол», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.