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    • Хилтон: «Важно иметь уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды»

    Хилтон: «Важно иметь уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды»

    Защитник «Монпелье« Виторино Хилтон не знает, чем можно объяснить провальное начало сезона своей команды.

    «Действительно нет никакого объяснения. Начало сезона у нас выдалось очень сложным, это правда. Хотя мы хорошо готовились к старту. Сейчас много работаем, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

    Сейчас болельщики на нашей стороне. На одном из последних матчей с «Лорьяном» мы получили мощную поддержку с их стороны. Для нас очень важно иметь эту уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды», – рассказал Хилтон.

    Полностью эксклюзивное интервью 38-летнего защитника вы можете прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 09:39
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