Хилтон: «Важно иметь уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды»

Защитник «Монпелье« Виторино Хилтон не знает, чем можно объяснить провальное начало сезона своей команды.

«Действительно нет никакого объяснения. Начало сезона у нас выдалось очень сложным, это правда. Хотя мы хорошо готовились к старту. Сейчас много работаем, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Сейчас болельщики на нашей стороне. На одном из последних матчей с «Лорьяном» мы получили мощную поддержку с их стороны. Для нас очень важно иметь эту уверенность в болельщиках, особенно в тяжелые периоды», – рассказал Хилтон.

Полностью эксклюзивное интервью 38-летнего защитника вы можете прочитать на страницах «Бомбардира».