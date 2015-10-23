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    Ориги: «Было тяжело преодолевать оборону «Рубина»

    Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги остался недоволен результатом домашнего матча группового этапа Лиги Европы с казанским «Рубином«.

    «Конечно, мы разочарованы результатом, но зато наша игра постепенно улучшается. Сегодня было тяжело преодолевать оборону «Рубина», так как у нас было мало свободного пространства. «Рубин» играл аккуратно в обороне, за что нужно отдать им должное.

    Теперь нам нужно набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Нужно побеждать в Казани, хотя мы знаем, что это будет непросто», – признался Ориджи.

    Напомним, матч «Ливерпуль» – «Рубин» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2015 07:09
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