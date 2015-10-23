Клопп: «Теперь поедем в Казань за новым испытанием»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от матча с «Рубином» (1:1), который состоялся в рамках 3-го тура Лиги Европы.

«Это точно не была скучная игра. Она получилась очень интересной. Я бы отметил, что нам противостояла качественная команда. «Рубину» очень помог быстрый гол. Но потом случилось удаление, которое позволило нам больше владеть преимуществом. Мы должны были создавать больше моментов. У нас они были, но мы, увы, не забили. Могу сказать, что я на 99 процентов удовлетворен игрой. Это не худший день в моей жизни, но нам еще нужно много работать.



У нас остаются неплохие шансы на выход из группы. Теперь мы поедем в Казань за новым испытанием. Надеюсь, что там у нас получится добиться лучшего результата», – заявил Клопп.