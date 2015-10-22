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    • Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»

    Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»

    «Ливерпуль» не смог переиграть на своем поле «Рубин» в 3-м туре Лиги Европы. Гости первыми открыли счет – отличился Девич, но в первом тайме остались в меньшинстве – удаление заработал Кузьмин. Еще в первой половине хозяева отыгрались усилиями Джана, но так и не смогли дожать «Рубин» во второй половине.

    Лига Европы. Группа В. 3-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Рубин (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Девич, 14; 1:1 – Джан, 35.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Сахо, Морено, Шкртел, Милнер, Коутиньо (Бентеке, 64), Лаллана, Джан, Аллен (Лейва, 46), Ориги (Фирмино, 75).

    «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Портнягин, 65), Оздоев, Карадениз (Дядюн, 81), Георгиев, Девич (Котуньо, 46), Канунников.

    Предупреждения: Кузьмин, 19; Шкртел, 34; Кузьмин, 34; Аллен, 40.

    Удаления: Кузьмин, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 23:59
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Mariner
    1445548368
    Как будто знали, какой матч показать на России 1 )) Молодцы Рубиновые! Полтора тайма в меньшинстве продержаться против Ливера, да ещё и на Энфилде... Короче дома обязаны их победить! )))) Ну и копеечка в табл. коэфф. УЕФА радует )
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    Grub3r
    1445548705
    спасибо ребята, большое спасибо! боролись до самого конца и выстояли! может и к лучшему что Кузьмин удалился.. у наших ни одного поражения в этом круге!! удачи всем нашим и дальше в попу покорять Европу ))
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    XLM
    1445548707
    На валидоле! Браво, Рубин!
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    BlackMurder
    1445549041
    Ливер сырой ппц, нету у них того кто может решить кейт, торес, суарес, рубин стоял, ражикова в сборную
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    Associazione Calcio Milan
    1445549280
    Девич красавчик
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    Deadman112
    1445578237
    Красавы.
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    neveldomha
    1445582966
    Ребята бились до конца. Действительно, фантастическая самоотдача. Молодцы.
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    вован1409
    1445583781
    Какой футбол был до удаления Кузи, пусть хоть и Ливер сырой ещё пока,но он на голову выше многих наших команд даже в этом состоянии. Молодцы ребята отстояли. Мага начинает разочаровать
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    TRELL
    1445584813
    Рубин- молодцы! Отстояли,а Рыжикова я хотел бы увидеть в сборной,заслуживает...
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    ologreds
    1694996946
    numo446184
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