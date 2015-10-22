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    Лига Европы. «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки

    «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки в 3-м туре Лиги Европы. На гол Майкона ответил Марио Гомес. Железнодорожники заканчивали матч в меньшинстве после удаления Чорлуки.

    Лига Европы. Группа Н. 3-й тур

    Локомотив (Россия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Майкон, 54; 1:1 – Гомес, 64.

    Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Дюрица, 73), Коломейцев, Самедов, Н’Динга, Майкон (Касаев, 78), Ниассе (Григорьев, 88).

    Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гюлом, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 56), Тере (Тосун, 64), Хатчинсон, Озякуп, Куарежма (Коюнлу, 87), Гомес.

    Предупреждения: Ндинга, 42; Кейбаши, 61; Ниассе, 70; Самедов, 70; Гилерме, 70; Озякуп, 70; Гомес, 80

    Удаления: Чорлука, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 21:56
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    Комментарии (13)
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    Измайловский Кочегар
    1445542103
    Эх, Чорлуки будет сильно не хватать :(
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    Joker Loko
    1445542126
    парни бились! Спасибо!
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    Зенит 2015
    1445542168
    Игроки Локомотива молодцы. даже в меньшинстве выглядели достойно.
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    Антибиотик
    1445542193
    Чарли подвёл...
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    вован1409
    1445543682
    Рубин тоже в меньшинстве играет. Как Краснодар там не меньшинстве?
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    Wityazz
    1445543752
    Да чуть не выиграли жалко((((
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    Greiba
    1445543999
    Теперь понятно почему Турки так много перед матчем говорили что возьмут очки у Локо. Судейка был ими заряжен, было это видно уже в первом тайме
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    Zaytsevan51
    1445545942
    красавцы локо! намного лучше того же цска выглядели, даже в десятером! красавчики, молодцы! наконец то на команду стал похож наш локо!!! 11 лет......
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    Aztec58
    1445577572
    Хорошая нынче команда в депо, и тренер хороший, а главное - свой, и фанаты преданные.
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    ologreds
    1694996946
    numo446171
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