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    • Коновалов: «Максимальным результатом для «Рубина» в игре с «Ливерпулем» будет ничья»

    Коновалов: «Максимальным результатом для «Рубина» в игре с «Ливерпулем» будет ничья»

    Бывший полузащитник «Рубина» Андрей Коновалов рассказал, чего он ждет от игры казанцев против «Ливерпуля» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Буду болеть за «Рубин» и надеяться на чудо, хотя в победу казанцев над «Ливерпулем» сегодня способен поверить только ярый оптимист. Я считаю, что максимальным результатом для казанского клуба можно считать ничью.

    «Ливерпулю» сыграет на руку недавняя смена тренера. Юрген Клопп – большой специалист, который уже добивался серьезных результатов. Его коллеге из «Рубина» Валерию Чалому еще предстоит доказывать свою состоятельность, так что здесь неуместно говорить о тренерском противостоянии. Думаю, что мерсисайдцы сегодня обыграют «Рубин» со счетом (2:0)», – сказал Коновалов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 18:07
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