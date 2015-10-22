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    Морозов: «Думаю, мы дадим серьезный бой «Спартаку»

    Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих ожиданиях от игры 13 тура чемпионата России против столичного «Спартака».

    «Я думаю, мы дадим серьезный бой «Спартаку». Мы хотим не только обыграть их, но и переиграть. Как прошла адаптация на месте центрального защитника? Деваться некуда, приходиться играть, ребята подсказывают, и это добавляет уверенности.

    Давила ли на команду серия из четырех матчей без гола? Нет, на нас ничего не давит, мы проводим тренировки, в основном игровые, разыгрываем какие-то ситуации. Нам нужно сыграться, все это придeт, потому что молодежь пришла и Паша Погребняк недавно в клубе.

    Когда играешь на фланге, чаще участвуешь в атаках, а на месте центрального защитника моя главная задача – обеспечить ноль в своих воротах», – отметил Морозов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 17:19
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    Комментарии (5)
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    Алекc
    1445543659
    Посмотрим кто кого вынесет!!!
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    vgarakh
    1445582787
    К сожалению Спартак проиграет, если не поможет судья.
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    --Сергей--
    1445586585
    "Мы принимаем бой! кричали они, а этот проклятый лягушонок вопил громче всех!" - м/ф "Маугли"
    Ответить
    red_white_
    1445600515
    Думаю в серьёзной бойне вы соснёте
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    ologreds
    1694996948
    numo446147
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