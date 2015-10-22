Морозов: «Думаю, мы дадим серьезный бой «Спартаку»

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих ожиданиях от игры 13 тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Я думаю, мы дадим серьезный бой «Спартаку». Мы хотим не только обыграть их, но и переиграть. Как прошла адаптация на месте центрального защитника? Деваться некуда, приходиться играть, ребята подсказывают, и это добавляет уверенности.

Давила ли на команду серия из четырех матчей без гола? Нет, на нас ничего не давит, мы проводим тренировки, в основном игровые, разыгрываем какие-то ситуации. Нам нужно сыграться, все это придeт, потому что молодежь пришла и Паша Погребняк недавно в клубе.

Когда играешь на фланге, чаще участвуешь в атаках, а на месте центрального защитника моя главная задача – обеспечить ноль в своих воротах», – отметил Морозов.