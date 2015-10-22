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    Колосков: «Динамо» Киев не снимут с Лиги чемпионов»

    Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что киевское «Динамо» не будет исключено из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из-за инцидента, который произошел на фанатской трибуне динамовцев во время игры против лондонского «Челси».

    «Я только сегодня узнал об инциденте, который произошел на трибуне в матче «Динамо» Киев – «Челси». Могу сказать, что «Динамо» не снимут с Лиги чемпионов, это исключено. Такого никогда не было и сейчас не будет. Мое мнение, что максимальное наказание, которое грозит Киеву, — это несколько матчей без зрителей. Скорее всего, одна игра и денежный штраф.

    Не надо забывать, что старший брат президента «Динамо» Игоря СуркисаГригорий Суркис, который является вице-президентом УЕФА. Он не допустит жестоких санкций против клуба, который возглавляет его брат. Очки в теории могут снять, но мне кажется, что этого не будет», – сказал Колосков.

    Ранее сообщалось, что УЕФА наложит санкции на украинский клуб за избиение болельщиками команды темнокожих фанатов, находившихся на трибуне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 13:54
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    Комментарии (4)
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    Стелс007
    1445521827
    зачем негров бить лучше чурок
    Ответить
    астраханец
    1445523619
    А если побьют белых, то ничего страшного
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    Ailend
    1446214627
    Руководство челси видать жопу надрывали, что б динамо убрали из ЛЧ или очки..
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    ologreds
    1694996949
    numo446128
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