«Локомотив» – «Бешикташ». Онлайн-трансляция

«Локомотив», стартовавший на групповом этапе Лиги Европы с двух уверенных побед, в третьем туре примет на своем поле «Бешикташ». Хоть турки и по праву считаются «домашней» командой, просто с ними подопечным Игоря Черевченко вряд ли будет.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Бешикташ». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!