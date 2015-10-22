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    «Локомотив» – «Бешикташ». Онлайн-трансляция

    «Локомотив», стартовавший на групповом этапе Лиги Европы с двух уверенных побед, в третьем туре примет на своем поле «Бешикташ». Хоть турки и по праву считаются «домашней» командой, просто с ними подопечным Игоря Черевченко вряд ли будет.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Бешикташ». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 19:10
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