«Бешикташ» в игре против «Локомотива» придут поддержать семь тысяч болельщиков

Пресс-атташе московского «Локомотива» Андрей Бодров сообщил, что на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между железнодорожниками и турецким «Бешикташем» ожидается около семи тысяч болельщиков со стороны гостей.

«Организованная фан-группа «Бешикташа» будет насчитывать две с половиной тысячи человек, она разместится на Северной трибуне стадиона. Однако поклонники стамбульской команды будут находиться и на других трибунах арены. По словам представителей «Бешикташа», на игре ожидается до 7 тысяч турецких болельщиков. Основная их часть – это люди, постоянно проживающие в России», – проинформировал Бодров