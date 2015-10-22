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    • «Бешикташ» в игре против «Локомотива» придут поддержать семь тысяч болельщиков

    «Бешикташ» в игре против «Локомотива» придут поддержать семь тысяч болельщиков

    Пресс-атташе московского «Локомотива» Андрей Бодров сообщил, что на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между железнодорожниками и турецким «Бешикташем» ожидается около семи тысяч болельщиков со стороны гостей.

    «Организованная фан-группа «Бешикташа» будет насчитывать две с половиной тысячи человек, она разместится на Северной трибуне стадиона. Однако поклонники стамбульской команды будут находиться и на других трибунах арены. По словам представителей «Бешикташа», на игре ожидается до 7 тысяч турецких болельщиков. Основная их часть – это люди, постоянно проживающие в России», – проинформировал Бодров

    Источник: ТАСС

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    22.10.2015 13:27
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    Комментарии (3)
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    skoda2425
    1445509856
    че за бред, откуда у гостей квота в 25-30%, тем более откуда у Бешикташа столько болел в Москве, с ума чтоли сошли. теперь я понимаю почему у вас мало народу
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    sergey_andreich
    1445511198
    БРЕД
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    ologreds
    1694996949
    numo446126
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