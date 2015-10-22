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    Плющенко: «Российский футбол расцветает»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался относительно развития футбола в России. По словам спортсмена, в 2018 году в стране появятся молодые звезды, которые будут понимать, что в родных стенах надо показывать лучшую игру.

    «В 2018 году у нас зимняя Олимпиада, а сразу после нее идет большой цикл. Поэтому, я не знаю, где окажусь летом 2018 года. Я надеюсь, что смогу посетить матчи чемпионата мира, но уверенности пока нет. Фигуристы очень любят футбол, многие весьма достойно играют. Я думаю, много фигуристов посетят чемпионат мира.

    Наши футболисты сейчас стали гораздо лучше играть. В целом, российский футбол расцветает, неплохо играет не только сборная, но и клубы в еврокубках. Думаю, в 2018 году сборная предстанет в обновленном составе», – цитирует Плющенко туристический портал чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 09:24
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    Комментарии (7)
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    aleks.meskini12
    1445498484
    vidno chto Plyushenko ne sledit za Rossiyskim futbolom...tol'ko rezul'taty poslednih matchei znaet
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    Garrincha58
    1445502878
    то теннисист то теперь фигурист рассуждают о футболе где ничего не понимают лучше с дельфинами тусуй а не советы тут давай шоумен блин хотя тебя и туда не позвали
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    астраханец
    1445508309
    Ой, лучше бы не печатали этот бред. Где за 3 года взять молодых звезд то???
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    Suvlur
    1445508522
    Прекратите поить Плющенко галлюциногенами...
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    Victor.mail.
    1445515128
    Кто-ж с таким носом шутит!
    Ответить
    vgarakh
    1445517659
    А, что думает Батурина?
    Ответить
    ologreds
    1694996950
    numo446104
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