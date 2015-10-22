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    Блан остался недоволен ничьей в матче с «Реалом»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан высказался относительно матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Реалом» (0:0). По словам специалиста, в первом тайме «сливочные» были лучше его команды, оказывали давление и не реализовали пару моментов.

    «Реал» – большая команда, даже несмотря на травмы. Мы можем чувствовать некоторое разочарование из-за результата. Мы теряли много мячей в полузащите и не могли добраться до ворот «Реала». Ничья – неплохой результат в матче с «Реалом», но из-за отсутствия у них ряда игроков мы должны были быть фаворитами», – сказал Блан.

    Ранее своими впечатлениями от матча поделился наставник мадридского клуба Рафаэль Бенитес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 08:11
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