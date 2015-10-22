Бенитес: «Реал» имел больше моментов, чем «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:0). Специалист не сомневается, что его подопечные отдали все силы в этой встрече.



«Мы имели больше моментов, чем «ПСЖ», несмотря на все травмы, что у нас есть. Не волновался о владении мячом, я был обеспокоен нашим выступлением. Но мы увидели хороший «Реал», несмотря на отсутствие игроков. Мы сумели поддерживать темп и с мячом, и без мяча. Я увидел некоторые вещи, которые мы отрабатываем на тренировках. Сегодня все игроки заслуживают похвалы. Мы всегда хотим побеждать, но сегодня наша оборона сыграла исключительно», – цитирует Бенитеса Real Madrid Info.