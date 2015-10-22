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    Бенитес: «Реал» имел больше моментов, чем «ПСЖ»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:0). Специалист не сомневается, что его подопечные отдали все силы в этой встрече.

    «Мы имели больше моментов, чем «ПСЖ», несмотря на все травмы, что у нас есть. Не волновался о владении мячом, я был обеспокоен нашим выступлением. Но мы увидели хороший «Реал», несмотря на отсутствие игроков. Мы сумели поддерживать темп и с мячом, и без мяча. Я увидел некоторые вещи, которые мы отрабатываем на тренировках. Сегодня все игроки заслуживают похвалы. Мы всегда хотим побеждать, но сегодня наша оборона сыграла исключительно», – цитирует Бенитеса Real Madrid Info.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 07:44
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    Комментарии (2)
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    Truly
    1445499776
    Трудно было бы иметь меньше :)
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    ologreds
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