Думбия: «У ЦСКА остаются шансы на выход из группы»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался относительно матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам ивуарийца, армейцы хорошо провели первый тайм, но во второй половине слишком глубоко опустились в оборону.



– Как удалось среагировать на отскок после незабитого пенальти?



– Я же форвард, должен быть готов к любым событиям в штрафной.



– Были сомнения, что Еременко не забьет?



– Да все может случиться, и Еременко может промахнуться, и любой другой футболист. Нужно находиться рядом, если произойдет такая ситуация.



– Ничья – хороший результат?



– Мы не проиграли, остаются шансы на выход из группы, – сказал Думбия.