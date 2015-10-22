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    Думбия: «У ЦСКА остаются шансы на выход из группы»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался относительно матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам ивуарийца, армейцы хорошо провели первый тайм, но во второй половине слишком глубоко опустились в оборону.

    – Как удалось среагировать на отскок после незабитого пенальти?

    – Я же форвард, должен быть готов к любым событиям в штрафной.

    – Были сомнения, что Еременко не забьет?

    – Да все может случиться, и Еременко может промахнуться, и любой другой футболист. Нужно находиться рядом, если произойдет такая ситуация.

    – Ничья – хороший результат?

    – Мы не проиграли, остаются шансы на выход из группы, – сказал Думбия.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2015 07:13
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    Комментарии (6)
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    KosSidFCZP
    1445516613
    Если ты форвард,херли ж ты тогда в Роме то не забивал,а только ныл что тебя освистывают?Уровень не твой видимо!
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    ologreds
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    numo446094
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