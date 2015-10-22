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    • Главный тренер «Мальме»: «Во Львове достаточно сыграть вничью»

    Главный тренер «Мальме»: «Во Львове достаточно сыграть вничью»

    Главный тренер «Мальме» Аге Хареиде высказался относительно матча с «Шахтером» (1:0) в рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, его команда хорошо сделала свою работу, как в обороне, так и в нападении. Также норвежец отметил, что в ответной игре с украинским клубом рисунок игры будет приблизительно такой же.

    «Казалось, это не наш сезон. Но надо отдать должное ребятам. Многое не получалось, противник хорошо оборонялся, но мы в итоге были сильнее. Лучше передвигались, больше шансов было на успех. Все сделали хорошую работу, как в обороне, так и в нападении. Играть против «Шахтера» сложнее, чем против того же «Олимпиакоса». Мы боролись за три очка. Нужны были изменения, поэтому сделали замены. Когда счет 0:0, определенное давление существует.

    Во Львове будет игра, как и сегодня. Не думаю, что будут большие изменения. Интересно будет сыграть и на их поле. Нам достаточно будет сыграть в Украине вничью», – сказал Хареиде.

    Источник: Matchday.ua

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    22.10.2015 06:47
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