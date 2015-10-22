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    Слуцкий: «Ничья оставляет нам шансы на выход из группы»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением относительно турнирных перспектив команды после ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Ничья оставляет нам шансы на борьбу за выход из группы, и мы постараемся этими шансами воспользоваться», – говорит Слуцкий.

    Также наставник рассказал, насколько рискованно было выставлять на игру футболистов, не до конца оправившихся от травм.

    «Вся работа тренера связана с риском. Никто не может заставить игрока выйти на поле, если он не может. Перед этой игрой не было какого-то невероятного риска, это нормальная ситуация. К тому же у Василия Березуцкого новая травма, не связанная с предыдущей. У него скорее всего надрыв мышцы бедра».

    Источник: Sports.ru

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    22.10.2015 01:39
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1445495569
    в ЛЕ шансы есть а в ЛЧ делать вам нечего в ЛЕ хоть какие то очки наберете
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    KosSidFCZP
    1445505592
    Нечего позорить Рос футбол с такой "игрой"
    Ответить
    ologreds
    1694996951
    numo446087
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