Слуцкий: «Во второй половине ключевые игроки подустали»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Наставник пожаловался на усталость некоторых футболистов.

«К сожалению, во второй половине подустали ключевые игроки. Известно, что Еременко и Дзагоев находятся в неоптимальных кондициях. Сложно, когда футболисты центральной оси, через которых идут все атаки, устают. Против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», играть очень трудно», – говорит Слуцкий.

Усталость футболистов, по мнению специалиста, предопределила исход встречи.

«После перерыва у нас не было контригры, как в первом тайме, было большое количество потерь мяча сразу после отбора. Те атаки, которые у нас были, срывались из-за утомления игроков центра поля. Сложно, постоянно обороняясь, надеяться на положительный исход».