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    • Дунга: «Нынешнее поколение сборной Бразилии – слабейшее в истории»

    Дунга: «Нынешнее поколение сборной Бразилии – слабейшее в истории»

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга прокомментировал нынешний состав национальной команды. Он считает, что такого слабого поколения у Бразилии еще не было.

    «Это слабейшее поколение в истории сборной. У нас нет нескольких форвардов топ-уровня. Самые талантливые наши игроки сидят в запасе в европейских клубах. Сборная Бразилии всегда опиралась на трех-четырех игроков, которые могли определить результат матча, но сейчас все по-другому: у нас таких футболистов нет, и поэтому играть в привычном стиле тяжело», – говорит Дунга.

    По мнению наставника бразильцев, сборной нужно перестраивать игру в соответствии с возможностями.

    «Сколько у нас игроков в возрасте 23-28 лет, которые могли бы внести большой вклад в игру, создать решающий момент? Мы не можем играть так, словно у нас по полю бегает поколение Роналдо».

    Источник: Twitter

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    21.10.2015 22:31
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    Комментарии (2)
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    Katl
    1445485513
    Разделяю мнение Дунги, кроме Неймара нет не единого бразильца в Европе, который был бы на первых ролях
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    ologreds
    1694996953
    numo446069
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