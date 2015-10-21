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    • Орлов: «Слово одного авторитетного человека определило переход Дзюбы»

    Орлов: «Слово одного авторитетного человека определило переход Дзюбы»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча с «Лионом» в рамках Лиги чемпионов (3:1). Дзюба в этой игре отметился забитым голом.

    «Если бы Дзюба забивал в каждом моменте, его бы в «Реал» взяли. За него как за спортсмена можно только радоваться. Он прибавил, он играет лучше, чем в прошлом году. В каждом матче забивает», – говорит Орлов.

    Также комментатор считает, что трансфер Дзюбы в «Зенит» себя оправдал.

    «Много было скептиков по поводу его перехода в «Зенит». Не секрет, что даже в самом клубе многие сначала восприняли это критически. Только слово одного авторитетного человека все определило, не буду его называть. И этот человек оказался прав на тысячу процентов».

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2015 20:56
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    Комментарии (6)
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    shinnik
    1445451811
    Дзю и Пу.... афикенная тема...))
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    necuk
    1445495512
    ...и теперь этот человек, в шляпе и с усами, говорит: "И ведь я был прав, тысяча чертей"
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    ologreds
    1694996953
    numo446062
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