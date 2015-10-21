Орлов: «Слово одного авторитетного человека определило переход Дзюбы»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча с «Лионом» в рамках Лиги чемпионов (3:1). Дзюба в этой игре отметился забитым голом.

«Если бы Дзюба забивал в каждом моменте, его бы в «Реал» взяли. За него как за спортсмена можно только радоваться. Он прибавил, он играет лучше, чем в прошлом году. В каждом матче забивает», – говорит Орлов.

Также комментатор считает, что трансфер Дзюбы в «Зенит» себя оправдал.

«Много было скептиков по поводу его перехода в «Зенит». Не секрет, что даже в самом клубе многие сначала восприняли это критически. Только слово одного авторитетного человека все определило, не буду его называть. И этот человек оказался прав на тысячу процентов».