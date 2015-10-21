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    Энрике: «Буду претендовать на «золотой огурец»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал то обстоятельство, что его включили список номинантов на получение награды лучшему тренеру года. Обладатель приза будет назван на церемонии вручения «Золотого мяча».

    «Золотой мяч?» А потом я буду претендовать на «золотой огурец». Не знаю. Меня мало интересуют индивидуальные награды – предпочитаю сосредоточиться на завоевании трофеев с командой», – говорит Энрике.

    Помимо испанца, в число номинантов на звание лучшего тренера года попали Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Реал»), Лоран Блан («ПСЖ»), Унаи Эмери («Севилья»), Хосеп Гвардиола («Бавария»), Жозе Моуринью («Челси»), Хорхе Сампаоли (сборная Чили), Диего Симеоне («Атлетико») и Арсен Венгер («Арсенал»).

    Источник: Goal.com

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    21.10.2015 20:17
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    Комментарии (2)
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    devaler
    1445509366
    Ну естественно выиграет Энрике - по клубным достижениям и приз
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    ologreds
    1694996953
    numo446059
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