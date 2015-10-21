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    «Барселона» снова несет кадровые потери

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя на срок от одной недели до десяти дней.

    Футболист получил повреждение в матче третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ (0:2). Роберто был заменен на 17-ой минуте, а сегодня он прошел медицинское обследование.

    Сообщается, что осмотр выявил у игрока повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Врачи ожидают, что восстановление займет от семи до десяти дней.

    Это значит, что Серхи Роберто не сыграет в Примере с «Эйбаром», а также в Кубке Короля с «Вильяновенсе».

    Источник: Mundodeportivo

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    21.10.2015 19:50
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