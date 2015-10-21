Абрамович ведет переговоры с Гвардиолой

Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолу в качестве возможного преемника нынешнего наставника лондонцев Жозе Моуринью.

Сообщается, что руководство «Челси» уже начало переговоры с испанцем, контракт которого с «Баварией» завершается после этого сезона и, вероятно, продлен не будет.

В этом сезоне «Челси» неудачно стартовал под руководством Моуринью. За девять туров чемпионата Англии лондонцы набрали всего 11 очков, что является худшим стартом «Челси» за всю историю АПЛ.