Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Касаев: «Думаем о попадании в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива« Алан Касаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

    «На данный момент целью команды является победа в каждом следующем матче. Конечно, так как у нас собраны профессионалы, мы думаем о том, как попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона», – заявил Касаев.

    Напомним, что в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Спартак« со счетом (2:1), закрепившись на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vgarakh
    1445431358
    Ростов не удастся победить.
    Ответить
    ologreds
    1694996955
    numo446031
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+