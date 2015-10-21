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    «Ювентус» – «Боруссия». Смотреть онлайн

    Команды подходят в матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с разных позиций. «Ювентус» – в качестве лидера группы и явного фаворита, а «Боруссия» в качестве аутсайдера. Немцам нужно любой ценой набирать очки в этом противостоянии, но лидер итальянского футбола последних нескольких лет вряд ли намерен раздавать очки в Лиге чемпионов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ювентус» – «Боруссия», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 20:46
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