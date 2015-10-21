Исполнительный директор «Луча-Энергии»: «Ни о каком банкротстве клуба речи не идет»

Исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков прокомментировал интернет изданию «Новости Владивостока» ситуацию о финансовом положении в клубе. По словам руководителя спортивной организации, долги перед сотрудниками постепенно погашаются. Напомним, что государственная инспекция труда в Приморском крае выявила задолженность перед игроками и сотрудниками клуба на сумму около 37 миллионов рублей.

«В клубе проведено несколько проверок. Производили ее и трудовая инспекция, и прокуратура. Прошли они около месяца назад. На тот момент задолженность составляла порядка 37 миллионов рублей. На данный момент эта сумма сократилась процентов на 65. Та информация, которая была опубликована, на данный момент не соответствует действительности. Сейчас долги клуба по зарплатам составляют не более 20 миллионов.

Ни о каком банкротстве клуба речи не идет. Ни четыре месяца назад, ни сейчас. На июнь месяц у клуба были серьезные долги, сейчас они стали существенно меньше, как по зарплатам, так и с контрагентами, с которыми работает клуб. У нас нет текущей задолженности перед составом по зарплате. А со старыми долгами потихоньку расплачиваемся, это процесс небыстрый и динамика, на мой взгляд, положительная», – сказал Голубчиков.



