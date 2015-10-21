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    Венгер: «Во втором тайме «Бавария» подсела физически»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Баварией» (2:0).

    «Победа нам нужна была как воздух, и мы добыли ее, сыграв очень дисциплинированно. Это была превосходная игра двух классных команд. «Бавария» чаще владела мячом, но мы действовали компактно в обороне и ловили соперника на контратаках.

    Во второй половине второго тайма мы могли проводить больше времени на их половине поля. Думаю, «Бавария» подсела физически после перерыва. В целом, нам удалось сохранить высокий уровень концентрации. Мы победили очень сильную команду и к тому же не пропустили.

    До последнего нельзя быть уверенным в победе, но предельная концентрация и динамичная игра команды четко просматривались. Такого уже давно не было. В первых двух матчах мы сыграли ниже своих возможностей, потому что были сосредоточены на Премьер-лиге, но сегодня мы должны были действовать на максимуме.

    Эта победа может повысить нашу уверенность, а также уверенность людей, близких к клубу, и наших болельщиков. Здорово, что у нас правильный баланс между хорошей защитой и нападением. В следующем матче мы должны добиться хорошего результата в гостях. Но первым делом давайте сосредоточимся на «Эвертоне», – сказал Венгер.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 07:09
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    Комментарии (3)
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    арсенал-kdm
    1445408574
    Ну что где эти глоры говорили все арсенал вылетит баварию не победить где они а где?) Мой вам ответ сосите соски ))))))
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    MagicArs
    1445415105
    Красавцы!!!
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    ologreds
    1694996956
    numo445993
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