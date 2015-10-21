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    • Веденеев: «Даже если бы «Зенит» не выиграл, он все равно показал высокий уровень»

    Веденеев: «Даже если бы «Зенит» не выиграл, он все равно показал высокий уровень»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и «Лионом» (3:1).

    «Сегодняшняя игра превзошла ожидания. Последний матч «Зенита» в чемпионате России не вселял оптимизма. Но так как в состав вернулись все травмированные футболисты, команда предстала практически в идеальном сочетании. Как в прошлом году — семь иностранцев и четыре русских. Кроме того, благодаря голу в начале матча игра потекла в нужном русле. Получались комбинации, игроки были собранны, быстро возвращались в оборону и не давали пространства нападающим соперника. Были небольшие недочеты, но в целом футбол оставил хорошее впечатление. Даже если бы «Зенит» не выиграл, он все равно показал высокий уровень. Состав сильный — игра хорошая» – считает Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2015 06:54
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