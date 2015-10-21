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    Моуринью: «Итоговый результат считаю приемлемым для нас»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).

    — Считаю, что наша команда сегодня сыграла сильно. Не хотел бы сейчас давать индивидуальных оценок (тем более, по горячим следам), оставлю это вам. Но в целом, я доволен тем, как сыграла наша команда. Мы контролировали игру на протяжении 75-ти минут, владели инициативой, попали в перекладину, имели моменты, должны были пробивать пенальти, который почему-то не был назначен. У нас было все, но не было одного — гола.

    Но и «Динамо» сыграло достаточно сильно, особенно в защите. В последние 15 минут матча динамовцы почувствовали, что могут забить, и создали нам проблемы. В этом отрезке матча моим подопечным было сложно ментально, они предстали перед выбором: рискнуть и попытаться забить мяч, или же обороняться. Мы очень не хотели проиграть этот матч, тем более, на последних минутах. Так что итоговый результат считаю приемлемым для нас.

    — Как вы думаете, почему арбитр не назначил чистый пенальти на Фабрегасе?

    — Я не знаю. Арбитр принял такое решение. Такая же ситуация была в матче с «Порту», когда на последней минуте поединка игрок команды соперника сыграл рукой в своей штрафной. Это был ключевой момент, который мог позволить нам спасти матч. Сегодня аналогичная ситуация имела место не на последней минуте, но, тем не менее, пенальти арбитр не назначил. Судья у ворот тоже не отреагировал на этот эпизод.

    — Как оцените шансы «Челси» на выход из группы?

    — У нас есть еще матч с «Динамо» дома. Кроме того, киевляне сыграют с «Порту». Так что наши конкуренты еще точно потеряют очки. Нам немного сложно пришлось в конце матча — мы не знали, что нам делать. Почувствовали, что можем забить гол, но очень не хотели пропускать в конце поединка.

    — То, как ваша команда провела последние два матча, говорит о том, что «Челси» набирает обороты?

    — Да, более менее набираем. Играем уже лучше, компактно, сильно. Сегодня неплохо действовали и в обороне. Голкипер тоже сыграл здорово. Команда становится сильнее и с точки зрения тактической дисциплины, агрессии.

    — Как оцените уровень «Динамо» по сравнению с другими представителями Восточной Европы?

    — Сложно делать такие сравнения. Могу сказать одно: с командами из Украины и России всегда было сложно играть. Тут выступают индивидуально сильные и крепкие футболисты, которые хорошо и быстро бегают, и за счет этого накрывают пространство между штрафными площадками.

    — Насколько не назначенный пенальти помешал вам сегодня победить?

    — Любой игрок и тренер должен знать правила. Если футболист противника сыграл в своей штрафной рукой — это пенальти. Если было падение в штрафной соперника вследствие нарушения правил — это пенальти. Что вы хотите, чтобы я сказал?

    — За такие слова вас могу оштрафовать...

    — Окей, пенальти не было.

    — В целом, как оцените судейство в сегодняшнем матче?

    — Судейство отличное. Говорю абсолютно серьезно Просто арбитр допустил одну ошибку. Во время чемпионата мира по регби судья тоже допустил всего одну ошибку. Но теперь вся Шотландия плачет.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.10.2015 06:44
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    Комментарии (4)
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    JI e x a
    1445410500
    О, он смотрит регби)) красавелла. А Шотландию жалко. конечно....
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    MulaAan
    1445414889
    Да... Челси сильно скатился...
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    Axidan
    1445416950
    владели инициативой 75 минут?)) первый тайм- согласен, процентов 60 владели игрой. а вот второй тайм там дай бог процентов 30-40 если было. Челси просто сдулся. Это не уровень одного из мировых грандов. С таким набором футболистов непозволительно так играть, а тем более в ЛЧ. Моуриньё надо срочно что-то менять в команде. Косту гнать срочно, он бесполезен абсолютно стал, физухи никакой. онли грубость. Да и все остальные к концу матча уже еле ноги передвигали по полю. Вообщем стыд и позор! В этом году Челси не готов играть в ЛЧ.
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