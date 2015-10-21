Дзюба: «Не забил еще два момента – в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими первыми впечатлениями после победной игры против французского «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1).

«Забивать везде приятно, не только в Лиге чемпионов. Первый момент забил, потом было еще два момента — в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся. Буду работать больше. Главное, что мы победили. Три победы в трех играх Лиги чемпионов — это круто. Мы безумно счастливы.

Спасибо болельщикам за то, что поддерживали в столь поздний вечер и не в самую теплую погоду. Потрясающая атмосфера, потрясающее поле, потрясающий вечер. Считаю, победили заслуженно. Могли выиграть и крупнее. Надо продолжать в том же духе. Лига чемпионов — самый крутой турнир, классно выигрывать в нем», – сказал нападающий в эфире телеканала «НТВ-Плюс Футбол 1».