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    • Дзюба: «Не забил еще два момента – в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся»

    Дзюба: «Не забил еще два момента – в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими первыми впечатлениями после победной игры против французского «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1).

    «Забивать везде приятно, не только в Лиге чемпионов. Первый момент забил, потом было еще два момента — в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся. Буду работать больше. Главное, что мы победили. Три победы в трех играх Лиги чемпионов — это круто. Мы безумно счастливы.

    Спасибо болельщикам за то, что поддерживали в столь поздний вечер и не в самую теплую погоду. Потрясающая атмосфера, потрясающее поле, потрясающий вечер. Считаю, победили заслуженно. Могли выиграть и крупнее. Надо продолжать в том же духе. Лига чемпионов — самый крутой турнир, классно выигрывать в нем», – сказал нападающий в эфире телеканала «НТВ-Плюс Футбол 1».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.10.2015 00:43
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    Комментарии (7)
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    Aragon555
    1445378062
    Bombardir.ru если переедаете интерьвью, то передавайте полностью. Зачем вы вырезаете самое интересное????
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    Garrincha58
    1445379737
    лОШАРИК!
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    88serega88
    1445381057
    молодец!! Хотя его переход я не очень воспринял, но играет очень полезно!!! молоток
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    Igreks
    1445410104
    Дзюбиньйо красава)))
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    alp
    1445411026
    Все таки не успевает он ни телом ни мыслью за быстрыми Шатовым, Халком и Данни..... Сашка в этом отношении был гораздо интереснее.. Но хоть забивает.. один из 4-х.
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    vgarakh
    1445417320
    Молодец!!! В Ростове научили играть.
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    ologreds
    1694996958
    numo445980
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