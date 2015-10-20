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    Ван Гаал: «Сборная России – это не вариант для меня»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал в преддверии игры группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА признался, что не знал о том, что раньше защитник манкунианцев Маркос Рохо играл за московский "Спартак", а также заявил, что закончит свою тренерскую карьеру в Манчестере.

    "Я не знал, что он играл за "Спартак". Но на чемпионате мира в Бразилии Рохо выглядел прекрасно. Так же как и в матчах за "Спортинг". Маркос — физически очень развитый игрок, классно играет головой и быстро принимает решения. Маркосу — 25. И он обязательно станет еще лучше и лучше.

    Не хотел бы я возглавить сборную России? Нет, это не вариант для меня. Поймите, "МЮ" — мое последнее место работы. После "Юнайтед" я нигде работать не буду", – сказал голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2015 22:27
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    Комментарии (6)
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    18JG
    1445369791
    Да ты нах и не нужен сборной нашей.
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    Лыков
    1445376180
    Средний тренеришка
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    Aztec58
    1445376796
    Кому ты здесь нужен, блин?
    Ответить
    Hiddink95
    1445376875
    Философию Ван Гала никто из наших не поймёт
    Ответить
    Petrak86
    1445400652
    хватит уже голландцев с нас, практика показывает, что и среди российских тренеров есть очень достойные кандидаты
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    ologreds
    1694996958
    numo445964
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