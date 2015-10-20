Тренер «Мальме» надеется словить «Шахтер» на контратаках

Главный тренер «Мальме» Аге Харейде считает, что его команда способна противостоять «Шахтеру» на контратаках.

«Шахтер» сопротивлялся «Реалу», а потом неплохо смотрелся в поединке с «ПСЖ». Это хорошая команда, которая действует на высоких скоростях и может играть как в прямолинейной манере, так и в комбинационной, делая ставку на владение мячом. У них много классных исполнителей, таких как Тейшейра, Бернард и их большой нападающий Гладкий. У «Шахтера» также очень хорошие фланговые защитники, но нам надо постараться остановить всю команду, а не отдельных игроков. Украинцы атакуют примерно одинаково и порой чересчур раскрываются. В этом может быть наш шанс.



В Скандинавии повелось, что в матчах с топовыми командами мы заранее склоняем головы. Так было с «Реалом» и «ПСЖ», хотя в прошлом розыгрыше с «Ювентусом» и «Атлетико» мы играли гораздо смелее. У нас много молодых ребят, которые могут теряться, когда играют против футболистов вроде Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича. Я это понимаю, но ничего хорошего в этом нет. Нам следует быть менее впечатлительными и учиться справляться с такими ситуациями», – заявил Харейде.

Напомним, матч «Мальме» – «Шахтер» состоится завтра, в 21:45.