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    Тренер «Мальме» надеется словить «Шахтер» на контратаках

    Главный тренер «Мальме» Аге Харейде считает, что его команда способна противостоять «Шахтеру» на контратаках.

    «Шахтер» сопротивлялся «Реалу», а потом неплохо смотрелся в поединке с «ПСЖ». Это хорошая команда, которая действует на высоких скоростях и может играть как в прямолинейной манере, так и в комбинационной, делая ставку на владение мячом. У них много классных исполнителей, таких как Тейшейра, Бернард и их большой нападающий Гладкий. У «Шахтера» также очень хорошие фланговые защитники, но нам надо постараться остановить всю команду, а не отдельных игроков. Украинцы атакуют примерно одинаково и порой чересчур раскрываются. В этом может быть наш шанс.

    В Скандинавии повелось, что в матчах с топовыми командами мы заранее склоняем головы. Так было с «Реалом» и «ПСЖ», хотя в прошлом розыгрыше с «Ювентусом» и «Атлетико» мы играли гораздо смелее. У нас много молодых ребят, которые могут теряться, когда играют против футболистов вроде Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича. Я это понимаю, но ничего хорошего в этом нет. Нам следует быть менее впечатлительными и учиться справляться с такими ситуациями», – заявил Харейде.

    Напомним, матч «Мальме» – «Шахтер» состоится завтра, в 21:45.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 16:13
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    Комментарии (2)
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    kun
    1445351558
    ему придется просто словить
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    ologreds
    1694996960
    numo445937
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