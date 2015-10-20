Олас: «Зенит» силен, но нам по зубам»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас с оптимизмом смотрит на противостояние с «Зентом» в Лиге чемпионов, но считает российский клуб фаворитом.

«Давление – это хорошо! Для президента, для тренера, для игроков. Нас принимает очень сильный «Зенит», у него много сильных и опытных футболистов. Если скажете, что «Зенит» – ультрафаворит группы, в этом будет логика. Но не забудьте, что впереди четыре матча, и у нас есть шансы выйти из группы.

Другое дело – если мы проиграем «Зениту» в Петербурге. Тогда все плохо. Но я оптимист, всегда верю в лучшее. «Зенит» очень силен, но нам по зубам», – заявил Олас.

Матч «Зенит» – «Лион» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени. После двух туров группового этапа петербургский клуб с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Лион» располагается на третьей строчке с одним очком.