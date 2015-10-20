Слуцкий: «Мандража за день до игры нет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что команда спокойно готовится ко встрече с «Манчестер Юнайтед».

«Сложно пока сравнивать с предыдущим матчем с «МЮ». Тогда мне казалось, что все было гораздо более быстрым, динамичным. Сейчас подготовка проходит как-то спокойнее. Матчи такого уровня случаются не часто, но я уже проходил через это. Мандража за день до игры нет вообще.

Всегда спаренные матчи имеют решающее значение в распределении мест. Выпало играть их с «МЮ», но ничего страшного в этом нет. Мы имеем право надеяться на победу, но отдаем себе отчет, что соперник очень силен», – сказал Слуцкий.

Напомним, что матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.