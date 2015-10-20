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    Ван Гаал взял в Москву 20 игроков

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о травмированных игроках своей команды, которые точно не смогут принять участия в матче Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Мы возьмем в Москву 20 футболистов. Нам предстоит провести в полете четыре часа, поэтому если кто-то заболеет, то у нас будут запасные варианты.

    Что касается травмированных, что с нами не летят Люк Шоу, Патрик Макнэйр и Эшли Янг. Также приболел Уилсон.

    Серхио Ромеро и Антонио Валенсия не попали в заявку на матч чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0) из-за смены часовых поясов, но полетят в Москву», – рассказал ван Гаал.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.10.2015 11:00
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    Комментарии (2)
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    stas-kst
    1445348037
    пусть билеты у трансаэро покупают ))))
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    ologreds
    1694996962
    numo445905
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