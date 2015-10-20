Ван Гаал взял в Москву 20 игроков

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о травмированных игроках своей команды, которые точно не смогут принять участия в матче Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Мы возьмем в Москву 20 футболистов. Нам предстоит провести в полете четыре часа, поэтому если кто-то заболеет, то у нас будут запасные варианты.

Что касается травмированных, что с нами не летят Люк Шоу, Патрик Макнэйр и Эшли Янг. Также приболел Уилсон.

Серхио Ромеро и Антонио Валенсия не попали в заявку на матч чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0) из-за смены часовых поясов, но полетят в Москву», – рассказал ван Гаал.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.