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    Ярмоленко: «Главное – забыть об игре с «Шахтером»

    Нападающий киевского «Динамо« Андрей Ярмоленко признался, что неудачный матч с «Шахтером» (0:3) в чемпионате Украины не прибавил настроения его команде.

    «Разумеется, настроение у нас не очень после поражения принципиальному сопернику на своем поле. Было видно, как все ребята переживают, но сейчас главное переключиться и забыть об игре с «Шахтером». Сейчас этим забивать себе голову не надо. Мы сели вместе, разобрались в причинах неудачи и с холодной головой готовимся к следующей игре. Я готов отдать все силы на поле. Главное – выйти и добыть три очка», – признался Ярмоленко.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Челси» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 10:04
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    Комментарии (2)
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    Антибиотик
    1445329231
    Такое не забывается)))
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    ologreds
    1694996962
    numo445901
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