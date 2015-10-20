Анчелотти хочет работать с клубом, а не со сборной

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти заявил, что руководство «Ливерпуля» не выходило на связь с ним. Напомним, на днях Харри Реднапп рассказал о том, что Анчелотти получил предложение возглавить «Ливерпуль», но отказался от него.

«Я не контактировал с «Ливерпулем». Всегда, когда появляется подобная вакансия, все сразу вспоминают тренеров, которые сейчас находятся без работы. В этом списке оказался и я. Но могу точно сказать, что со мной никто не связывался.

Сейчас я хочу вернуться к тренерской работе, я хорошо мотивирован. В национальной сборной работа более ограничена по времени, мне же нравится ежедневный процесс», – заявил Анчелотти.

Отметим, что «Ливерпуль» возглавил немец Юрген Клопп.