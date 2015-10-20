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    Анчелотти хочет работать с клубом, а не со сборной

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти заявил, что руководство «Ливерпуля» не выходило на связь с ним. Напомним, на днях Харри Реднапп рассказал о том, что Анчелотти получил предложение возглавить «Ливерпуль», но отказался от него.

    «Я не контактировал с «Ливерпулем». Всегда, когда появляется подобная вакансия, все сразу вспоминают тренеров, которые сейчас находятся без работы. В этом списке оказался и я. Но могу точно сказать, что со мной никто не связывался.

    Сейчас я хочу вернуться к тренерской работе, я хорошо мотивирован. В национальной сборной работа более ограничена по времени, мне же нравится ежедневный процесс», – заявил Анчелотти.

    Отметим, что «Ливерпуль» возглавил немец Юрген Клопп.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2015 07:18
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    Комментарии (3)
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    Hater gonna hate
    1445323284
    В Интер, пожалуйста.
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    stas-kst
    1445347774
    Жаль, что уволили из Реала - нравилась мне игра при Анчелотти
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    ologreds
    1694996962
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