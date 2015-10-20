Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Моуринью: «Я – добрый португалец»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» поделился своим мнением о сопернике. По словам наставника лондонцев, он наблюдал за матчем УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (0:3) в компании гендиректора донецкого клуба Сергея Палкина.

    «На игру меня пригласил Палкин, а не Луческу. Мы уже давно с ним общаемся и вместе сидели на этом матче. Разумеется, мы смотрели также матчи «Динамо» против «Порту» и «Маккаби». У нас достаточно информации о сопернике», – рассказал Моуринью.

    Специалист считает, что в АПЛ нет команд, похожих по манере игры на «Динамо».

    «Это абсолютно другая культура футбола. Я не буду говорить, какая из них лучше. Говорю, что школа футбола тут другая».

    Кроме того, португалец сказал, что следит за своими соотечественниками, выступающими в «Динамо» – Велозу и Антунешем.

    «Я не общался с ними после приезда сюда, но слежу за их выступлениями. Я – добрый португалец, который желает своим соотечественниками всего наилучшего».

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 01:43
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dzvinka
    1445324317
    Санта, блин, не иначе.
    Ответить
    ologreds
    1694996963
    numo445885
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+